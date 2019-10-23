Keratin Smooth, saçlarınıza evde profesyonel bakım fırsatı sunuyor

Son zamanların en trend güzellik konularından biri de saç bakımı. Özellikle keratin bakımı, kadınların güzellik rutini haline geldi. Saçlarımızın kaybettiği parlaklığı geri kazandıran ve her saç teline koruyucu bir kalkan oluşturan Okay Kozmetik’in yeni serisi Keratin Smooth, güzellik tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Seride şampuan, saç kremi, bakım spreyi ve maske yer alıyor. Bu ürünlerle saçlarınız için tam zamanlı bakım kürü uygulayabilirsiniz. Saçlarınız sonbaharın değişken hava şartlarına ve kış aylarının yıpratıcı etkisine uyum sağlamaya çalışırken, serisindeki ürünler saçlarınızı içten dışa doğru onarıyor.