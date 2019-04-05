Kiko Milano’dan doğadan ilham alan koleksiyon: Green Me!
İtalya’nın lider kozmetik markası Kiko Milano'nun yeni koleksiyonu Green Me, doğanın gücünden ilham alıyor. Doğa dostu ürünlerden oluşan koleksiyonda, ürün formüllerinin yüzde 90’ı doğal içeriklerden oluşuyor. Cilt bakımı, makyaj ürünleri ve aksesuarlardan oluşan Green Me Koleksiyonu, makyaj tutkunlarına farklı bir deneyim sunuyor.
Jojoba yağı, shea yağı ve argan yağı gibi içeriklerle üretilen koleksiyon, besleyiciliğiyle öne çıkıyor. Koleksiyon ürünlerinin ambalajı, geri dönüştürülmüş veya dönüştürülebilir malzemelerden oluştuğundan çevreye duyarlılığı üst seviyelere taşıyor.