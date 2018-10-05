Kökten uca beslenen saçlar için; OGX Keratin Oil

Saç tellerini güçlendiren, saçlarınızın parlaklığını arttıran, tarama ve ısı ile şekillendirme sırasında oluşan kırılmalara karşı saçı koruyan yepyeni bir ürün ile tanışmaya hazır mısınız? “Güzellik, saf ve sade” mottosuyla saça ihtiyacı olan her şeyi veren OGX’in Keratin Oil serisi ile yaz sonrası saçlarınız hak ettiği değeri görecek…

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Paraben ve sülfat içermeyen benzersiz egzotik içeriklere sahip OGX ürünleri; bakım, şekillendirme, koruma, onarma ve saç diplerine uygun özel saç ürün serileriyle; saça ihtiyacı olan her şeyi verir… Peki yaz sonrası saçlarınızın ihtiyacına göre hangi ürünü kullanmanız gerektiğini biliyor musunuz? İşte Johnson&Johnson'ın yeni markası OGX size yepyeni bir ürün sunuyor…

Kırılma karşıtı Keratin Oil serisinde yer alan Keratin Oil şampuan ve saç kremi; içeriğinde bulunan keratin proteinleri ve Argan yağı içeren formülü sayesinde saç tellerini güçlendirip saçların parlaklığını da arttırıyor. Her bir saç telinin esnekliğini artırarak kopma ve kırılmaları önlerken, saçları ısı ile yapılan işlemlere ve taramaya karşı da koruyor. Yumuşaklık ve parlaklık sağlayarak, saçları düzeltme ve pürüzsüzleştirme özelliğine sahip.