Luxottica Türkiye, 2019 İlkbahar- Yaz koleksiyonlarını tanıttı

Dünya çapında 130 ülkede faaliyet gösteren Luxottica, bünyesindeki Ray-Ban, Vogue Eyewear, Oakley, Persol, Giorgio Armani, Emporio Armani, Prada, Prada Linea Rossa, Miu Miu, Dolce & GabbanaveBurberry markalarının yeni sezon kadın ve erkek güneş gözlüğü modellerini tanıttı.
Davette Ray-Ban'in ikonik tasarımların çağdaş dokunuşlar eklediği retro kare ve yarım çerçeveli oval modelleri beğeni topladı. Prada'nın kamuflaj renkleriyle vurgulanan asetat geometrik profilleri öne çıkarken; Burbery'nin kalın çerçeveli kare modeli ilgi odağı oldu.
212 Studio'da gerçekleşen davete Burcu Kara, Bennu Gerede, Dilşad Şimşek, Tamer Yılmaz, Elif İnci Aras, Ayşe Brav, Arzu Kunt, Sebile Ölmez, Ümit Karalar, Oral Ünlü, Rüya Büyüktetik, Bulut Reyhanoğlu, Gökay Gündoğdu, Seçkin Süngüç , Hande Can gibi sanat ve cemiyet hayatından ünlü isimler katıldı.