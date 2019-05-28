M.A.C Cosmetics’ten sihirli koleksiyon

M.A.C Cosmetics, Walt Disney’in en yenisi 'Aladdin' ile işbirliği yaptı. Alaaddin temalı bir koleksiyon çıkaran markada Prenses Jasmine'in güçlü güzelliği öne çıkıyor...

Dünyaca ünlü kozmetik markası M.A.C Cosmetics, güzellik tutkunlarını yakından ilgilendiren yepyeni bir koleksiyon ile karşımızda. Geçtiğimiz günlerde Los Angeles'ta galası gerçekleşen Walt Disney'in en yenisi ‘Aladdin’ ile işbirliği yapan M.A.C, Aladdin temalı yeni koleksiyonunu beğeniye sundu.

Prenses Jasmine'in kararlılığı ve özgüvenini vurgulayan koleksiyonda, Jasmine'in güçlü güzelliğini yansıtan dumanlı metalikler ve çöl tonlarınının ön plana çıkıyor. Koleksiyondaki ürünler, Agrabah'ın canlı tonları ve zengin desenlerinin yansıtıldığı gösterişli ambalajlarıyla da dikkat çekiyor. Koleksiyonda ruj, far paleti, allık, lip gloss ve aydınlatı bulunuyor.