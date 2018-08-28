Meydan Beşiktaş, İstanbul’un yeni eğlence merkezi olacak

İstanbul’un uluslararası standartlarda yapılan ilk dev meydanı olma özelliği taşıyan Meydan Beşiktaş projesi, İstanbul’un yeni eğlence merkezi olacak. Dev proje; yeme- içme, alışveriş, konaklama, etkinlik ve eğlence ihtiyaçlarına tek başına cevap verecek.

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Şehir hayatının nabzının attığı Beşiktaş; kültür sanat, alışveriş, yeme- içme ve eğlencenin yeni buluşma noktası olan Meydan Beşiktaş projesiyle hak ettiği modern yüzüne kavuşuyor. Meydan Beşiktaş projesi; kahvaltı, oyun alanı, sports pub, restoran, meyhane,alışveriş pasajı, butik shop'u, konser, sergi ve gösteri gibi kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapacak etkinlik alanı, 2 bin kişilik performans merkezi ve üst düzey konforu buluşturan oteliyle İstanbul'un modern yüzünü simgeleyecek.

DOROCK XL ŞİMDİ BEŞİKTAŞ’TA

Kadıköy'ün favori mekanı Dorock XL şimdi de Beşiktaş'ta eğlence anlayışını değiştirmeye geliyor. Meydan Beşiktaş projesinin içerisinde yer alan Dorock XL Beşiktaş, bistro, oyun alanı Saloon, Breakfast ve konser alanı Stage ile dev bir kompleks…

Dünya mutfaklarından lezzetleri bir arada sunan Dorock XL Bistro'nun menüsü ünlü gastronomi şefi Özlem Mekik tarafından hazırlandı.

Geleneksel pub anlayışını modernleştiren Dorock XL Pub, keyifli bir konser öncesinde ya da sonrasında vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktası olacak.

Dorock XL Saloon, modern oyun alanı; mekanda okey, tavla, Scrabble, Jenga, satranç oynarken arkadaşlarınızla keyifli zaman geçirebilirsiniz. Sokak lezzetlerininde yer alacağı menüde, içli köfteden turşu suyuna, ekmek arası köfteden süt mısıra, ekmek arası balıktan midye dolmaya kadar şaşırtıcı tatlar yer alacak.

Dorock XL Breakfast, yöresel ve seçkin lezzetleriyle Beşiktaş'ın sevilen kahvaltı kültürüne yeni bir soluk getirecek. Serpme kahvaltıdan Boşnak Böreğine, pişiden yumurtalı ekmeğe, anne lezzetindeki reçellerden ay çöreğine kadar farklı alternatifler sunuluyor.

Müziğin kalbi Kadıköy'ün ardından şimdi de Dorock XL Stage ile Beşiktaş'ta atmaya başlıyor. Avrupa yakasının merakla beklediği, 2000 kişilik seyirci kapasitesiyle İstanbul'un en büyük kapalı konser alanlarından Dorock XL Stage, kaliteli müziğin tüm tarzlarını aynı çatı altında topluyor. Haftanın 7 günü kapıları açık olacak olan Dorock XL Stage, muhteşem canlı performanslarıyla müzikseverleri bekliyor.

CHAMPS SPORTS PUB’DA MAÇ KEYFİ

İşletmeciliğini Metin Özülkü'nün, Kreatif Direktörlüğünü ise Yiğit Dikmen'in yapacağı Champs Sports Pub, Beşiktaş Çarşı'nın en kaliteli maç izleme mekanı olmaya aday.

Spor müsabakalarının heyecanı Champs Sports Pub ortamında farklı ve eğlenceli yaşanırken, haftanın belirli günlerinde Metin Özülkü’nün organizasyonlarıyla, ülkemizin önemli ve kaliteli sanatçılarından çeşitli müzik dinletileri sunularak spor ve müziğin buluşmasının keyfine varılacak.

Lezzetli yemekler eşliğinde derbi heyecanın yaşanacağı Champs Sports Pub'da yine Özlem Mekik'in özel olarak hazırlayacağı maç menüleri farklılık yaratacak.

BOĞAZ MANZARALI YENİ NESİL MEYHANE

Gece hayatının nev-i şahsına münhasır ismiZiyade, yeni nesil meyhane ve meze&barkonseptli iki mekanla Meydan Beşiktaş’a geliyor. Özlem Mekik dokunuşuyla benzerlerinden ayrılan mezeleri ve sıra dışı konseptiyle yeni nesil meyhane konseptine damga vuracak iki mekan, Ziyade Meyhane ve Ziyade Meze&Bar çok yakında sevenleriyle buluşuyor.

Ziyade Meze&Bar’ın denize bakan terasında Boğaz manzarasının keyfini çıkarırken Ziyade Meyhane’de tadı damakta kalan mezelerle lezzete doyulacak.



MODERN KONAKLAMANIN MERKEZİ

Boğaz manzaralı, butik Meydan Beşiktaş Otel, İstanbul'da konaklamanın ayrıcalıklı yeri olacak. Modern çizgilerle dekore edilmiş 24 odalı butik otel, huzur veren atmosferiyle rahatlık ve güveni bir arada sunuyor.

BEŞİKTAŞ’IN ALIŞVERİŞ GEÇİDİ

Meydan Beşiktaş içindeki alışveriş pasajında Tobacco Shop, Dorock XL Boutique Shop ve Köfte Okulu yer alacak. Dorock XL Boutique Shop'ta birbirinden özgün tasarımlar moda severler ile buluşacak. Sezgi Beşli kreatif direktörlüğündeki butik shop'ta t-shirt'ten kaleme, yüzükten sweatshirt'e, kupadan bota kadar birbirinden farklı çok özel tasarımlar sunulacak.

Yeni nesil köfte lokantası Köfte Okulu, mizah enerjisini konseptine de yansıtacak. ‘Okul’un müdürlüğünü Okan Karacan’ın yaptığı lokanta, iyi köfte bizde yenir sloganıyla yola çıkıyor.