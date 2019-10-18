Mirasların zamansız karışımı

Harris Tweed Hebrides’in, şirketin kurulduğu uzak bir Hebrid adası olan Lewis ve Harris adası ile bağlantılı olan bir hikayesi var. Harris Tweed, dünyada kendi Parlamento Yasası -1993 Harris Tweed Yasası – tarafından yönetilen tek kumaştır. Bu yasa kullanılan yünün İskoçya Dış Hebridleri’nde boyanmış ve eğrilmiş daha sonra bağımsız dokumacıların evlerinde dokunmuş olması gerektiğini şart koşar. Yüzde 100 saf ve yerel yün ve iş gücü kullanılarak tamamlanmış kumaş daha sonra, Orb markası ile damgalanır. Harris Tweed’in tanımı, 1993'teki Harris Tweed Yasası ile açıkça ortaya konmuştur ve Harris Tweed Orb Mark'ı İngiltere'de bugüne kadar ulaşmış olan en eski sertifikasyondur.

İşte bu kumaş şimdi de Eastpak çantaları ile birleşti. Vintage yünler ve modern naylonlar İskoç manzaralarından ilham alan renklerden oluşan bir paletle dayanıklı bir Eastpak tuvalinin üzerinde bir araya geliyor.