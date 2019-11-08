Mutluluk dağıtan platform; Osevio.com

Türkiye’nin genç çiçek ve hediye platformu Osevio.com, ustalıkla hazırladığı çiçek aranjmanları, özel gün tasarımları ve hediye kutularıyla özel günleri daha anlamlı hale getiriyor.

Mevsimine göre en taze çiçekleri dekoratif sunumlarla hazırlayan Osevio.com, kişiselleşen hediye kategorisiyle çiçek dışında birçok seçenek sunuyor. Kişisel zevkler göz önünde bulundurularak özenle hazırlanan hediyeler, kişinin kalbine dokunarak büyük mutluluklar yaratıyor.

Hediye göndereceği kişinin zevkini bilenler, Osevio.com ile en doğru hediyeyi en kısa sürede ulaşabiliyor. Güne kahve içerek başlayanlar için tasarlanan “kahveli neşeli günler hediye kutusu”, makyaj yapmayı sevenler için oluşturulan “makyaj fırçası seti” gibi kişiselleşebilen hediyeler, özel ve ayrıcalıklı olma hissi yaratıyor.

Osevio.com'un rengârenk çiçeklerle hazırlanan birbirinden şık arenjmanları, yüzleri güldürürken ev dekorasyonuna da güzellik katıyor. Asaletiyle hayranlık yaratan orkideler, sevimli sarı papatyalar, çiçeklerin vazgeçilmezi güller, lilyumlar, şirin bonsailer ve saksı bitkileri tüm tazeliğiyle evlerin atmosferini değiştiriyor.

Küçük botanik bahçeler yaratan ve toprak (terra) ile akvaryumun (arium) latince isimlerinden türeyen Teraryum evlerin enerjisini yükseltiyor. Osevio farkıyla hazırlanan Teraryum seçenekleri her özel gün için farklı temalarda hazırlanıyor. Renkli yosunların, sukulentlerin, kurutulmuş renkli çiçeklerin ve eğlenceli objelerin yer aldığı teraryumlar, şıklığıyla ev dekorasyonlarının tamamlayıcısı oluyor.

