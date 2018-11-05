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Nars’tan topaklanmaya son veren yeni ürün; Climax Mascara
Nars’tan topaklanmaya son veren yeni ürün; Climax Mascara
Hafif formülüyle kirpiklere maksimum hacim ve kıvrım sağlayan yenilikçi formülü ile Climax Mascara, topaklanma olmadan kirpiklere kıvrım sağlarken esnek bir his yaratıyor. Uygula ve farkı gör. Tam da istediğin gibi.
Alışveriş 5 Kasım 2018 - 13:45

Nars’tan yepyeni bir ürün; Climax Mascara… Lash Moisture Complex esnek ve kremsi formülüyle köklerden uçlara topaklanma yaratmadan kirpiği kıvırarak hacim kazandıran ürün, yumuşak ve hafif kirpikler vaadediyor.
nars1Dolgun yapılı fırça, özel fitilli kıllarıyla her bir kirpiği yakalayan ve anında yoğun etki veren yeni mascara, ABD’li 32 kadın üzerinde denendi. Çıkan sonuçlar şöyle; Yüzde 96 yoğun ve maksimum hacime ulaşan kirpikler, yüzde 96 oranında topaklanma yapmadan hacim verme, yüzde 100 oranında ise anında gözle görünen, baştan sona kıvrım kazanan kirpikler…

nars

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