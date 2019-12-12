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Nude ünlü isimleri ağırladı
Nude ünlü isimleri ağırladı
Şişecam Topluluğu'nun global tasarım markası Nude, yeni yıl yemeği düzenledi. Ünlü isimleri ağırlayan markanın gecesine Sinem Güven, Tuvana Büyükçınar, Akasya Asıltürkmen, Ayşe Tolga, Sedef İybar, Elif Dağdeviren ve Jale Balcı gibi tanınmış simalar katıldı.
Alışveriş 12 Aralık 2019 - 10:56

‘Simple is Beautiful – Yalın Güzeldir’ felsefesini uluslararası tasarımcıların koleksiyonlarıyla buluşturan Şişecam'ın global tasarım markası Nude, düzenlediği yeni yıl yemeğinde Sinem Güven, Tuvana Büyükçınar, Akasya Asıltürkmen, Ayşe Tolga, Sedef İybar, Elif Dağdeviren ve Jale Balcı gibi ünlü simaları ağırladı.

Sedef İybar

Gastronomi dünyasının en prestijli organizasyonlarından “Dünyanın En İyi 50 Restoranı Ödülü” 2019 birincisi, 3 Michelin yıldızlı Restaurant Mirazur*** Relais & Châteaux gibi dünyaca ünlü ve ödüllü restoranların ilk tercihi olan Nude Stem Zero koleksiyonu davetlilerin büyük beğenisini topladı.

Sinem Güven

Akasya Asiltürkmen

Tuvana Büyükçınar