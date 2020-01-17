Oleg Cassini’yle 2020 gelinlik trendlerine hızlı bakış

2020 gelinlik modelleri, çağın modern ve güçlü kadınlarının hikayesini yazmaya hazırlanıyor. Dünyada dört yüzden fazla noktada hizmet vererek, yarım asrı aşkın süredir gelinlerin en özel gecesinde yanında olan Oleg Cassini, 2020 gelinlik trendlerini açıklarken lüks bohem ve ultra minimal görünümlerin altın çağının başladığını da moda dünyasına duyuruyor.

Sadelikle bütünleşen minimal detaylar, dantel ve tüllerle harmanlanan göz alıcı modeller, bu senenin favori gelinlik modelleri olmaya hazırlanıyor. Oleg Cassini 2020 yılında cesur ve modern gelin adaylarını kendi hikayesine davet ediyor!

2020 Gelinliklerinde Neler Farklı Olacak?

Gelinlik modası 2020 yılında da kendine has değişimini gerçekleştiriyor; hafifleyen tüller daha modern silüetlere dönüşürken, çağdaş ve yenilikçi tasarımlar yıla damgasını vurmaya hazırlanıyor.

Gelinlik modası dendiğinde akla ilk gelen markalardan biri olan Oleg Cassini'nin 2020 gelinlik modelleri arasında minimal silüetler, bulut gibi kabarık tüller ve kat kat etekler ön plana çıkıyor. Dantel romantizminin tüllerle harmanladığı modellerde, masumiyet ve çekicilik karakterlerinin bir araya gelmesi, gelinliklere iddialı bir duruş kazandırıyor. Hem şık hem de konforlu gelinlikler, gelin adaylarının heyecanını paylaşmak üzere Oleg Cassini mağazalarında bekliyor.

1) Korse Etkisiyle Kusursuz ve Güçlü!

Tül ve dantelin transparan etkisi, balenlerin yarattığı kusursuz görünümle birleşecek, korse üstlü gelinlikler bu senenin gözde trendlerinden olacak.

2020 gelinlik modelleri arasında açık ara en iddialı görünümlerden birine sahip korsajlı gelinlikler bedeni kusursuz bir şekilde kavrıyor, cazibesi yüksek bir korse etkisi yaratıyor. Bu senenin gelin adayları, balenlerin kullanılmasıyla artistik bir etki yaratan korsajlı gelinlikler içinde modern olduğu kadar seksi görünüm elde edecek. Güçlü ve kusursuz bir duruş yaratan korsenin yükselişi 2020 yılının öncü trendlerinden olacak.



2) Rönesans Etkisi Baş Döndürecek!

Bu sene gelinlik modasında eski dönemlerin ihtişamlı silüetleri yeniden hayatımıza giriyor. Günümüzün retro çağdaş tasarım yorumuyla yeniden hayata geçirilen romantik gelinliklerde etkileyici büyük etekler ve yaka detayları, nude tonlar ile birleştiriliyor ve etkisi daha da kuvvetlendiriliyor.

Sepya tonlarında, zarif bir incelikle yenilenen romantizm dolu gelinlikler, 2020 gelinlik modasında ön planda olacağını duyuruyor.



3) Ultra Minimal Silüetler – Sade ve Modern Tasarımlar

2020 gelinlik trendleri, “Bu sene de sadeleşme akımı devam edecek!” diyor. Modern, minimal gelinlik tasarımları, 2020'de de göz önünde olacak. Yalın kumaşlar ve abartıdan uzak dizaynlar ile yaratılan gelinlikler, sadelikten hoşlanan romantik gelinlere hitap ediyor.



4) Gelinliklerde Şiirsel Kollara Hazır Mısınız?

2020 gelinlik modellerinde farklı kol stilleri de ön plana çıkacak. Romantik olduğu kadar dikkat çekici kabarık balon kollar, sade gelinliklerde görselliği artırırken; kolu sımsıkı saran işlemeli dantel uzun kollar gelinliklere zarif bir yorum katıyor. Üç boyutlu bir görünümle gelini adeta düğünündeki özel bir sanat eserine dönüştüren kollar, bu sezon çok revaçta olacak.



5) Masum Fiyonklu Gelinlikler Fenomeni Başlasın!

Bu sene fiyonk detaylı gelinlikler, havalı ve zarif görsellikleriyle şıklık yorumuna farklılık katıyor. Özellikle sade modellerin sırt dekoltelerinde, kemer detaylarında masum olduğu kadar dikkat çekici bir etki yaratan belirgin fiyonklar, 2020 gelinliklerini süslüyorlar. Fiyonkun yarattığı göz alıcı ihtişamla birleşen saten kumaşlar, maksimal romantizme göz kırpıyor.



6) Kendinden Emin Duruş: Lüks Bohem

Özgür ruhlara hitap eden ve günümüzün şık bohemleri için hazırlanan gelinlikler, bu sezon karşımıza bazen tığ işi dantel tasarımlarla, bazen de volanlar ile hareketlendirilmiş bir şekilde çıkıyor.

Uçuşan fırfırlı şifonların, incecik askıların, dökümlü dantellerin ya da püskül detaylarının hayat verdiği bohem gelinlikler, 2020 gelinlerine sadeliği, şıklığı ve konforu bir arada sunuyor. Oleg Cassini bu yılı “lüks bohem” kadınlara ithaf eden tasarımlarla taçlandırıyor.



7) 70’ler Etkisi ve Kat Kat Etekler Baş Döndürücü Dansa Hazır

2020 gelinlik koleksiyonunda yer alan ve 70'lerin ruhunu günümüze yansıtan kat kat etekli gelinlikler, günümüz prenseslerine modern bir görünüm getiriyor. Katların hareket kattığı dökümlü tüller, incecik danteller ve yalın satenler, gelinliklerde özgün bir tasarıma dönüşüyor.



8) Kraliyet Etkisi Dik Yakalarda Devam Ediyor

Kendinden emin ve sofistike bir duruş sergileyen yüksek yakalar, özellikle dantel gelinliklerde ön plana çıkıyor. 1920'li yılları günümüze taşıyan uzun kollu, dik yakalı gelinlikler özellikle 2020 sonbahar kış gelinlerine hitap ediyor. Dik yakanın yarattığı kraliyet havası ve danteller sizi geçmişten günümüze bitmeyen ezgilerin olduğu özel bir dansa davet ediyor.



9) Sportif ve Seksi Halter Yakalara Merhaba Deyin!

Omuzların güzelliğini vurgulayan halter yakalar hem dar hem de kabarık formlardaki gelinliklere oyuncu ve sportif bir cazibe katıyor. Bu sene de oldukça sık karşımıza çıkacak halter yaka gelinlikler, boyundan başlayarak tüm omuzlara dikkat çekiyor. İnce işlemelerle süslenen gövde bölgesine eşlik eden eteklerle tamamlanan halter yakalarla ister gösterişli ister minimal ama her şekilde seksi bir görünüm yakalamak mümkün.



10) Tüy Kadar Hafif ve Hareketli Gelinlikler!

Adeta rüyadaymış hissi veren uçuşan tüylerle hazırlanan gelinlikler bu sezon da bolca görülecek modeller arasında. Gelinliğin eteklerinde, kollarında ya da yaka detaylarında kullanılan tüyler, 2020 gelinlik trendleri arasında yerini sağlamlaştırırken, farklılık arayan gelin adaylarına çözüm sunuyor. Hareketli ve narin bir görünüm yaratan tüyler, Oleg Cassini'nin kalitesiyle birleşiyor. Tüylere eşlik eden işlemeler ve tüller ile görsel bir şölene dönüşen gelinlikler için Oleg Cassini mağazalarını ziyaret etmeniz yeterli!



11) Kristal Etkisi: Parlak, Daha da Parlak!

Tüm gelinliği saran ışıltılı tüllere hazır olun! Parlak işlemeli danteller ile birleştirilen ışıltılı tüller, üzerindeki tüm ışığı saçan kristal gelinleri oluşturuyor. Kendinden ışıltılı kumaşların özenle kullanıldığı gelinliklerde ince askı seçimleriyle romantik bir etki yaratılırken, 2020'nin önde gelen trendi, kristal etkisi es geçilmiyor. Simli kumaşlar ve ışıltılı taşlar ile zenginleştirilmiş A kesim gelinlikler göz alıcı bir ışıltı vadediyor.



12) Asil ve Yalın Saten

Satenin asil ve yalın dokusu farklı kalıplarda yorumlanıyor. Dökümlü ve tüm vücudu saran saten gelinlikleri bu sene sıkça göreceğiz. Baştan sona asaleti temsil eden ve minimal bir gösteriş sunan saten kumaş, 2020 gelinlik modellerinde sıkça karşımıza çıkıyor.

Baştan aşağıya saten kumaştan tasarlanmış prenses ya da balık kesim bir gelinlik, asil olduğu kadar gösterişli bir duruş sergilerken; sıra dışı olduğu kadar klasikleri seven iddialı gelin adayları için de iyi bir çözüm olmaya aday.



13) İddialı Feminen: Yeni Maskulen

Maskulen duruş ve sıra dışı bir görünüm peşinde olan gelin adayları için ekru, fildişi smokin veya beyaz takım elbise alternatifleri, 2020 koleksiyonlarında yerlerini şimdiden alıyor. Pantolon ve ceket formunda keskin hatları incelikli bir şekilde saten kumaşla birleştiren Oleg Cassini, bu senenin yeni iddialı feminen takım elbiseleri sunmaktan gurur duyar.