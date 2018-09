Oysho Sport Hub Burcu Esmersoy katılımıyla ilk kez İstanbul’da gerçekleşti

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Etkinliğe, tam bir spor tutkunu olan Burcu Esmersoy'un yanı sıra; Elisabeth Mass, Hande Can, Gizem Barlak ve Burcu Kutluk gibi isimler de tüm etkinlik boyunca seçilen spor dallarıyla güç, hız, çeviklik ve enerjiyi bir arada deneyimledi.

Sculpt, Boxing ve Yoga için 3 yeni kapsül koleksiyona sahip olan Oysho, her çeşit spor için daha teknik olarak geliştirilmiş parçalarla karşımıza çıkıyor. Sculpt koleksiyonu, teknoloji ve modayı mükemmel bir denge içerisinde bir arada sunarken, toparlayan kumaşlarıyla vücüdu tamamen sarıp, kolaylıkla haraket etmeye yardımcı oluyor.

Her geçen gün spor tutkunları arasında popülerliği artan boksun Oysho ile bir araya gelmesi de bu sezon kaçınılmaz oluyor! Boks için hazırlanan kapsül koleksiyon “One More Round” adı altında, bermuda şort, pantalon, vücüdu toparlayan crop-top (sütyen) ve ceket olmak üzere tam 4 farklı üründen oluşuyor. Renk tonlarında ise, yavru ağzı ve altın detayları ön plana çıkıyor.

Oysho Yoga koleksiyonu ise; yogayı iç ve dış mekanlarda yapanlar üzerine tasarlanıyor. Pamuklu doku ve yumuşak detaylar dikkat çekerken, dikişsiz desenleriyle de yüksek seviyede konforu sağlıyor. Koleksiyonda Pembe, Bej ve Deniz Yeşili tonları sıkça görülüyor.