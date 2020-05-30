Pinolini yumuşacık dokusu, terletmeyen kumaşlarıyla dikkat çekiyor

0-12 yaş arası çocuklar için birbirinden şık ve tarz kıyafetler tasarlayan Pinolini, miniklere özel yüksek kalite ve rahatlıkları kadar şıklıklarını da ön plana çıkaracak bir koleksiyon hazırladı. Tüm tekstil ürünlerinde pastel tonları tercih eden marka, doğadaki mavinin, yeşilin ve sarının tüm tonlarından ilham alıyor.



Yüksek kalite anlayışını benimseyen markadaki yumuşak ve terletmeyen kumaşlardan oluşan koleksiyon bebeklerin hassat ciltlerinin dostu olacak. Her bir kıyafeti özenle çocukların tarzlarından ödün vermeden günlük olarak rahatlıkla kullanabilecekleri şekilde tasarlayan Pinolini, çocukların her gün favorisi olmaya aday.