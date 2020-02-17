Proaktif, güçlü ve çarpıcı; Bombshell Intense

Proaktif, güçlü ve çarpıcı… Victoria's Secret ailesinin en sevilen serilerinden Bombshell'in son kokusu Bombshell Intense piyasada. Kırmızı renginin gücünden ilham alan yeni koku, güç, kuvvet, tutku ve cazibe gibi bütün özellikleri içinde barındırıyor. Üst notalarda kullanılan yoğun kiraz kremsi ve canlı bir dokunuş sağlarken, kırmızı şakayık Bombshell imzasını çiçeksi bir seviyeye çıkarıyor. Alt notalarda bulunan yoğun vanilya ise bütün kokuya sıcaklık katıyor.