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Proaktif, güçlü ve çarpıcı; Bombshell Intense
Proaktif, güçlü ve çarpıcı; Bombshell Intense
Victoria's Secret'ın sevilen serilerinden Bombshell’den proaktif, güçlü ve çarpıcı yeni bir koku; Bombshell Intense...
Alışveriş 17 Şubat 2020 - 14:29

Proaktif, güçlü ve çarpıcı… Victoria's Secret ailesinin en sevilen serilerinden Bombshell'in son kokusu Bombshell Intense piyasada. Kırmızı renginin gücünden ilham alan yeni koku, güç, kuvvet, tutku ve cazibe gibi bütün özellikleri içinde barındırıyor. Üst notalarda kullanılan yoğun kiraz kremsi ve canlı bir dokunuş sağlarken, kırmızı şakayık Bombshell imzasını çiçeksi bir seviyeye çıkarıyor. Alt notalarda bulunan yoğun vanilya ise bütün kokuya sıcaklık katıyor.