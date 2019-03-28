Pronovias Kreatif Direktörü Herve Moreau 2020 Cruise koleksiyonunu anlattı.

Gelinlik denince ilk akla gelen markalardan biri olan Pronovias, 2020 Pronovias Cruise koleksiyonunu dün mini bir defile eşliğinde sundu. ‘Işıkların Dansı’ konseptinden yola çıkan koleksiyon ilhamını geceleri ışıldayan sihirli yıldızlardan alıyor.

Pronovias Kreatif Direktörü Hervé Moreau, hafifliği yeniden tanımlayan koleksiyonunu, gelinlere gece boyu dans edebilme imkanı sağlama amacıyla gelmiş geçmiş en ışıltılı koleksiyonu olmak üzere tasarlandığını anlattı.

Tasarımcı, inovatif ve trendlerin şekillendirdiği parçalardan, geleneksel prenses gelinliklere, farklı pırıltı seviyelerine sahip tasarımlardan gelin adaylarının hatlarını zarifçe ortaya çıkaran balık kesim modellere varan bir skalada sayısız modele imza attı.

