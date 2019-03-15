Ramsey’de minimalist çizgiler seçkin tasarımlarla buluştu

Ramsey, Gürmen Group Markalardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Doğan'ın ev sahipliğinde ‘African Manifesto’ temalı, 2019 İlkbahar-Yaz Koleksiyonunu tanıttı. Doğal ve naif Afrika coğrafyasından ilham alan markanın yeni koleksiyonu, erkeklere minimalist çizgilere sahip bir o kadar da seçkin ve cesur tasarımlar sunuyor.

Lacivert, mavi, bej, yeşil, kahve gibi doğal renklerin yanı sıra mürdüm gibi güçlü tonların hakim olduğu koleksiyonun anahtar parçaları arasında indigo görünümlü ya da gömlek formundaki ceketler, jogger ve pileli pantolonlar, özel yüksek bükümlü krep dokulara sahip koton ve keten t-shirtler, özel desen çalışmalarıyla dikkat çeken gömlekler ve yine indigo görünümlü ya da Sartorial tavrını koruyarak keten gömleklerle kombinlenebilen fit takımlar ön plana çıkıyor.