Samsonite ile renkli okul sezonu

Samsonite okul sezonuna hazır. Çocukların sırt sağlığına önem vererek tasarlanan bir koleksiyon hazırlayan marka, modaya uygun sağlıklı modeller tasarladı. Her sırt çantası bir isimlik etiketi, sternum kayışları, bir dizüstü bilgisayar bölmesi, bir şişe taşıma bölmesi , kaplamalı bir alt ve bir örgü ön cep ve eğlenceli bir anahtarlık aksesuarı ile birlikte sunuluyor. Modellerde ayrıca 3D üç boyutlu ayrıntılar bulunuyor. Çantalar 6-10 yaş arası çocuklara hitap ediyor.