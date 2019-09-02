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Samsonite ile renkli okul sezonu
Samsonite ile renkli okul sezonu
Samsonite’ın “Back to School- Sam School Spirit” koleksiyonu çocuklar için sırt sağlığına da önem vererek iyi tasarlanmış ve şık sırt çantaları sunuyor.
Alışveriş 2 Eylül 2019 - 13:23

Samsonite okul sezonuna hazır. Çocukların sırt sağlığına önem vererek tasarlanan bir koleksiyon hazırlayan marka, modaya uygun sağlıklı modeller tasarladı. Her sırt çantası bir isimlik etiketi, sternum kayışları, bir dizüstü bilgisayar bölmesi, bir şişe taşıma bölmesi , kaplamalı bir alt ve bir örgü ön cep ve eğlenceli bir anahtarlık aksesuarı ile birlikte sunuluyor. Modellerde ayrıca 3D üç boyutlu ayrıntılar bulunuyor. Çantalar 6-10 yaş arası çocuklara hitap ediyor.