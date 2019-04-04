Schwarzkopf’tan ilk kalıcı jel saç boyası; Pure Color

Schwarzkopf’tan ilk kalıcı jel boyası Pure Color, Türk Henkel Yürütme Kurulu Başkanı Hasan Alemdar'ın ve Pazarlama Direktörü Mehmet Başeğmez'in ev sahipliğinde tanıtıldı.

Jel formatındaki ilk kalıcı saç boyası olma özelliğini taşıyan Pure Color, bu özelliği sayesinde damlama ve bulaşma problemini ortadan kaldırarak saç boyamayı artık çok daha pratik hale getiriyor.



Pure Color, en trend doğal içeriklerden Aloe Vera ve Kaktüs özlerinin yanı sıra Aquaxy ile güçlendirilen formülü ve Jojoba Yağı içeren bakımı sayesinde saçlarda yoğun nem etkisi ve müthiş parlak bir sonuç sunuyor. Ürünün 15 farklı rengi var. Portföyde özellikle vanilyalı tart, bitter brownie, vişneli turta ya da tarçınlı kek gibi renkler ön plana çıkıyor.