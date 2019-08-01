Şehirde açık havuz keyfi

Elite World Europe Hotel ve Elite World Asia Hotel; açık havuzları ile yazın bunaltıcı sıcaklarından kaçıp yaz tatili gibi bir gün yaşamayı vaat ediyor.

Tüm stresinizi ve yorgunluğunuzu atmanız, güneşin ve yazın tadını çıkartmanız için şehrin en güzel manzarasına karşı konumlanmış Küçükyalı'da bulunan Elite World Asia Hotel'in açık havuzu sezon boyunca misafirlerini bekliyor.

Sıcak yaz günlerinde Basın Ekspres'te bulunan Elite World Europe Hotel ise, açık havuzu, geniş ve ferah dinlenme alanı ile misafirlerine hizmet veriyor. Açık havuzun etrafındaki doğal ağaç ve bitki örtüsü ile yeşille kucaklaşan mekanda ister havuz başında şezlonglarda güneşlenebilir isterseniz de havuz kenarında özel mönüleri deneyimleyebilirsiniz.