Sephora ile makyaj hikayenizi yaratın

Dengeli görünüme ve güçlü bir karaktere sahip sonbahar makyajının hikayesi başlıyor! Bu modern makyaj görünümlerinin kahramanları kim? Çantanızda rahat taşınabilir formdaki rujlar, mistik farlar, dönüştürülebilir farlar ve sonbahar renklerine uygun ojeler!

Lipstories Ruj serisinde sosyal medyanın ilham veren yaz hikayelerinden esinlenildi. Seride yer alan 10 yeni ruj, renk tonu yoğun renk ve ultra kaygan yapısıyla bu sezon vazgeçilmeziniz olacak.

Siyaha yakın 3 ton, gri ve mavinin yanı sıra 1 metalik bronz, renk değişimli 2 adet tondan oluşan Mysticaura far paleti ile çekici bakışlara sahip olabilirsiniz.

12 saat etkili Contour eye pencil ile ultra-glossy bir görünüm elde edebilirsiniz. Kalem parlak ve krem formüllü olarak sunuluyor!

Natural Color Nail Kit 4’lü oje seti ile tırnaklarınızı mükemmelleştirin. Derin bejden, pudramsı pembeye ve mükemmel grimsi kahvelere giden bu yumuşak nude renk geçişlerine bayılacaksınız.