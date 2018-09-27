Sephora’dan gözalıcı makyaj trendleri

Cilt bakımından makyaja, aksesuardan banyoya kadar uzanan binlerce ürün ve marka seçeneğini bir arada sunan Sephora, yeni sezona iddialı giriyor...

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Farklı ve yenilikçi konsepte sahip mağazalarında Givenchy, Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, Lancome, Armani, Jimmy Choo, Estee Lauder, Guerlain, Nars gibi lüks kozmetik markalarının yanı sıra, Amerika ve Avrupa'nın en çok tercih edilen ve sadece Sephora'larda satışa sunulan; Fenty Beauty, Benefit, Too Faced, Glam Glow, Beauty Blender, Rexaline, Erborian gibi markaları da tüketiciyle buluşturan Sephora, yeni sezona iddialı giriyor.

Sephora Collection bu sezonun en trend renklerinden oluşan renk yelpazesiyle, manyetik makyaj koleksiyonunu sevenleriyle buluşturuyor. Kadifemsi rujlar, glitter etkili ojeler, kış sezonunun en renkli ve etkileyici ürünleri olmaya aday…

Sadece Sephora mağazalarında satılan Fenty Beauty koleksiyonuna da göz atmayı unutmayın. Her cilt ve renk tipine uygun olarak hazırladığı koleksiyonda, 40 farklı tonda fondöten, transparan pudra, far, aydınlatıcı,eyeliner, kontür için kullanılabilecek stick ürünler, makyaj fırçaları, dudak parlatıcıları, bazlar, yağ emici kağıt ve bir de makyaj süngeri yer alıyor.

Moda ve lüksü bir arada sunan Jimmy Choo, Sonbahar-Kış sezonuna yeni parfümleriyle cezbedici bir başlangıç yapıyor. Yeni iki parfümüyle Sephora mağazalarındaki yerini alan marka, Man Blue ile erkeklerin kalbini fethederken, Fever isimli yeni kadın parfümüyle merak uyandırıyor.