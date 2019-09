Shoes&More ile şehre dönüş

Shoes&More, 2019-20 Sonbahar Kış sezonuna hazır. Yeni sezonda maskulen tarzdaki mokasenleri ‘animal print’ desenler ve rugan detaylarla beraber sunan markada, uzun yapışık çizmelerin yanı sıra zamansız kovboy modeller de dikkat çekiyor.

2010 yılından bu yana kendi tarzını yaratmak ve her an ışıldamak isteyen şehirli ve modern kadınların günlük yaşantılarına eşlik eden Shoes&More’da, çekici leopar desen, parlak sarı ve bronz, sokak stilini tamamlayan maskulen modeller, seksi uzun çizmeler, cool kovboy ve zımbalı modeller, her mevsime uygun sneaker çılgınlığı ve çok daha fazlası bulunuyor.