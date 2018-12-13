Sıcacık bi haber

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Sıcacık bişey, ev dışında çalışma imkanı olmayan ev hanımlarının atıl kalmış elişi yeteneklerini ekonomiye kazandırıyor. Sıcacık battaniyeler, maharetli eller tarafından örülüyor. Sacacık Bişey’de ürünlerden ambalajlara, hatta iletişimlerine kadar her şey kadınlar tarafından yapılıyor. Markadan kendiniz ya da sevdikleriniz için pek çok hediye alternatifi bulunuyor. Kendinizi, sevdiğiniz birini mutlu etmek ya da yeni doğmuş bir bebeğe hoş geldin demek isterseniz sicacikbisey.com'a tıklamanız yeterli…

