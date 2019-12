Singer’den son teknolojik ürünler

Singer, dikiş konusunda her ihtiyaca cevap veren, pratik ve son teknoloji ürünlerini tanıttı. Davete cemiyet, sanat ve moda dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

Dikiş makinesi deyince ilk akla gelen markalardan biri olan Singer, cemiyet, sanat ve moda dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı etkinlikte yeni ürünlerini tanıttı. Yeni yıl konsepti ile hazırlanan ve büyük ilgi gören etkinlikte, davetliler Singer ve Pfaff markalı dikiş makinelerini deneyimleme fırsatı yakaladı. Davetliler etkinlikte, Singer dikiş makineleriyle kendileri için bileklik tasarladı.

Tanıtım etkinliğinde yeni ürün taşınabilir mini el dikiş makinesi davetlilerin ilgi odağı oldu. Singer mini el dikiş makinesi hafif, kolay ve pratik kullanımıyla ihtiyaç duyulan her an, her yerde dikişin yardımcısı.