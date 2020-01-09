Spor kombinler Yeni İnci ile yeniden şekilleniyor

Yeni İnci, ev giyim ve pijama koleksiyonlarından sonra spor giyim koleksiyonu da çıkardı. Spor yaparken ya da günlük hayatta rahatça kullanılabilecek olan tasarımların yer aldığı koleksiyon, rengârenk desenleri ve iddialı modelleriyle spor kombinlerinin havasını değiştiriyor.

Yeni İnci, iç giyimde gösterdiği başarıyı, şimdi de spor giyim koleksiyonlarıyla yakalıyor. Spor yaparken ya da günlük hayatta rahatça kullanabileceğiniz koleksiyonda, tayt, sporcu atleti, dikişsiz tayt, askılı ve kollu sporcu t-shirt'ü olmak üzere geniş ürün skalası bulunuyor.



Mikro kumaştan üretilen ürünler toparlayıcı özelliği ile korse görevi görerek daha fit bir görüntü yaratıyor. Nefes alabilen kumaştan üretilen tasarımlar terin ciltten uzaklaşmasını sağlayarak, vücut ısısını ve nemi dengede tutuyor. Esnek ve yumuşak kumaş yapısıyla rahatlık sunan tasarımlar, spor esnasında özgürce hareket etme imkânı sağlıyor. Yeni İnci, sporu daha enerjik ve konforlu hale getiren koleksiyonuyla 2020'de spor giyime de damga vurmaya hazırlanıyor.

Kullanıcıların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak geliştirdiği ürünlerle yenilikçi çözümler üreten Yeni İnci, meme kanserine bağlı olarak göğsünü kaybeden ve estetik kaygılar yaşayan kadınlar için meme protezi üreten ilk Türk markası olma özelliği taşıyor. Aynı zamanda üretim aşamasında olan ve manyetik dalgaları engelleyen yeni sütyeniyle meme kanserine yakalanma riskini azaltmayı hedefliyor. Ürünlerinin hammaddesinde hiçbir şekilde kanserojen madde içermediğini belirten marka, tüm ürünlerin azo testinden geçerek üretildiğinin de altını çiziyor.