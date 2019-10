Swatch 2019 kış koleksiyonunu tanıttı

Stilleri oluşturmak adına kişisel parçaları özgürce bir araya getirebildiğimiz bir dönemde aksesuarlar her zamankinden daha fazla karakter belirleyici olurken, her bir detay kişilerin hikayesini anlatıyor. Kendine özgü kültürüne ve eşsizliğine bir övgü niteliğindeki Swatch Kış 2019 sezonundan I Love Your Folk bu hikayeleri bireyselleştiriyor.

I Love Your Folk, bu güncel trendi Swatch'un en sevilen ve bilinen yönü olan eğlenceyi de katarak onurlandırıyor. Bireyselliğe ve farklı kültürlere övgü niteliğindeki bu koleksiyon, sezon görünümlerine şal deseni, çiçekler, dantel ya da motiflerle son bir folklorik dokunuş yapıyor.