Swatch ‘Listen to me’ koleksiyonunu sunar

Listen To Me, şehir hayatının karmaşasına doğru çıkılan, aksiyon dolu bir yolculukla eş anlamlı. Her çeşit yetenek için adeta bir tuval görevi görerek, güç ve güveni yansıtan bütün koleksiyonun kendisini ifade edişi, değişimin gerçeğe dönüşmesindeki itici güç rolünü üstleniyor. İşte tam da sokak kültürüne ve pop art'a saygı duruşu niteliğinde bir koleksiyon!

Swatch İlkbahar-Yaz 2019 koleksiyonu cesur ve durdurulamazlar için. Başkalaşıma bir geçit olan sezonun ikinci koleksiyonu Listen To Me, sıradanlığa karşı meydan okuyor. Geleceğin nasıl olağanüstü bir değişim getireceğini kim bilebilir ki?