TEGV çocukları Atasun Optik için tasarladı!

Atasun Optik, destekçisi olduğu Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile yeni bir projeye imza attı. TEGV’de eğitim desteği alan çocukların çizdiği resimleri güneş gözlüğü kılıflarına taşıyan Atasun Optik, elde edilecek gelirin tamamını TEGV’e bağışlayacak.

2018 yılında 200. mağazasının açılışıyla, 2 bin çocuğun eğitimine katkıda bulunarak Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın destekçisi olan Atasun Optik, yeni bir projeyi hayata geçirdi. TEGV'e sürdürülebilir katkı sağlayarak daha çok çocuğun nitelikli eğitim desteğiyle buluşması için özel olarak tasarlanan güneş gözlüğü kılıflarını satışa sunan Atasun Optik, elde edilecek tüm geliri TEGV'e aktaracak.

TEGV'de eğitim desteği alan çocukların çizdiği yaz ve güneş temalı resimlerin yer aldığı kılıflar, Türkiye genelinde 48 ilde 228 Atasun Optik noktasında ve ww.atasunoptik.com.tr’de satışa sunuluyor.

