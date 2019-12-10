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the POREfessional Hydrate Primer ile canlı ve pürüzsüz bir ten!
the POREfessional Hydrate Primer ile canlı ve pürüzsüz bir ten!
Benefit’in kült ürünlerinden the POREfessional Ailesi’nin en yeni ferdiyle tanışma zamanı! Gözenek ve parlama sorunlarını saniyeler içerisinde geride bırakan the POREfessional şimdi nem verme özelliğiyle dikkat çeken the Hydrate Primer ile karşımızda!
Alışveriş 10 Aralık 2019 - 10:57

Benefit Porefessional Hydrate Primer piyasada. Benefit’in kült ürünlerinden POREfessional’in yeni ürünün formülünde bulunan hyaluronic asit ve shea butter ile cildin nem dengesinin korunmasına destek olurken daha pürüzsüz bir görünüm elde edilmesini destekler.Ürün ayrıca 12 saat nem desteği sağlamanın dışında, yağ içermeyen formülü, hafif yapısı ile de dikkat çekiyor.
Tek başına ya da makyaj altına kullanım ve anında etki özellikleriyle the POREfessional Hydrate Primer yağlı ya da kuru fark etmekteden dinlenmiş ve pürüzsüz cilt görünüm arzulayan herkesin vazgeçilmezi olacak. Fiyat: 329 TL

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