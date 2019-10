Tissot yeni koleksiyonunu tanıttı

Tissot, NBA ve Tissot arasındaki tarihi ortaklığı kutlamak için tasarladığı, kayışı resmi NBA Spalding toplarında kullanılan deri ile yapılmış yeni ve özel Chrono XL koleksiyonu ile basketbol tutkunlarının kalbini fethetmek için hazır!

Yeni Chrono XL saat, her koleksiyonerin hayalinde olan arka kapağında NBA logosu ve özel kutusu ile satışa sunuluyor. 30 NBA takımının tümünün değiştirilebilir, logolu kristal arka kapaklarına sahip olan tasarım, basketbol topu şeklindeki bir aparat sayesinde saniyeler içerisinde kolaylıkla değştirilebiliyor. NBA'in resmi kol saati olan ilk saat markası Tissot, özel Chrono XL koleksiyonu ile basketbolun dinamik ruhunu her an yanınızda hissettiriyor.