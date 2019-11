Yasemin Öğün’den Love my Body Refresh koleksiyonu

İlk kez 2015'te işbirliği yapan Moda Tutkusu markasının kurucusu Yasemin Öğün ve Love My Body, yeni koleksiyonlarını tanıttı. Her bedenden kadına özel yapılan Refresh koleksiyonu 150 parçadan oluşuyor...

Moda Tutkusu markasıyla stil dünyasının sevilen isimlerinden Yasemin Öğün, her bedende kadın için birbirinden ilgi çekici parçalar sunan Love My Body ile işbirliği yaptı ve Moda Tutkusu by Love My Body Refresh koleksiyonu hazırladı.

Özgün tarzıyla fark yaratan, ayakları yere basan, modern ve güçlü kadınlar için hazırlanan koleksiyon, sonbahar ve kış dönemine keyifle eşlik eden, ofis ıklığından davetlere uzanan 150 parçadan oluşuyor.

Tasarımların DNA'sında pamuklu kumaşlar, dökümlü viskonlar, yün, şifon, deri, kadife gibi dokular yer alıyor. Zamansız parçalar sunan koleksiyonundaki deri etek ve pantolonlar, 90'ların ikonik ceketleri ve gömlekleri, hem konforlu, hem de şık tulumlar ve daha birçok seçenek her bedenden kadının tarzını tamamlıyor.