Yüzde 100 vegan kozmetik markası Cosnature Türkiye’de

Natrue ve Vegan sertifikalarına sahip olan ve dermatolojik testlerden geçen “Cosnature Natural Cosmetics” yenilikçi bir Alman markası. Sadece en saf malzemeleri seçerek, doğanın gücünü sonuna kadar kullanmayı amaç edinmiş marka, hayvansal testler olmadan geliştirilmiş ve üretilmiş.

Cosnature Piyasada mevcut olan klasik kozmetik ürünlerinden uzak, toplumu organik ve doğal kozmetik kullanımının faydaları hakkında bilinçlendirmeyi ve kullanımıyla bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Ürünlerinin tamamı sentetik kokulardan, boyalardan ve koruyucu maddelerden arınmış olup, içerğinde silikon, paraben veya polietilen glikol (PEG) gibi mineral yağdan yapılmış hiçbir bileşen kullanılmıyor.

Cosnature markasının Türkiye'de tek temsilcisi olarak Ecovita Kozmetik, Organik ve Vegan Kozmetik severlerin yanı sıra, çevreyi önemseyen, hayvan zülmüne karşı olan, yenilikçi içerikleri benimseyen kişileri hedeflemektedir.

