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Yves Rocher bitkisel kozmetik laboratuvarlarının yeni renk düzenleyici kapatıcısı ile tanışın
Yves Rocher bitkisel kozmetik laboratuvarlarının yeni renk düzenleyici kapatıcısı ile tanışın
Yves Rocher, yakında yepyeni bir ürün piyasaya sunacak. Pamuk yağı ile zenginleştirilmiş, krem yapıya sahip 4 farklı renk düzenleyici kapatıcı çıkaran markaya ait ürünler 12 Ekim'de piyasada olacak.
Alışveriş 18 Eylül 2018 - 14:38

İçeriğindeki yumuşatıcı pamuk yağı ile zenginleştirilmiş, krem yapıya sahip 4 farklı renk düzenleyici kapatıcının formülü, en hassas ciltler için de uygundur. Yeşil renk; kırmızı rengi nötralize eder, tüm kızarıklık belirtilerini (sivilce, yanaklarda kızarıklık, küçük kılcal damarlar) kapatır.
yves-rocher-renk-duzenleyici-kapaticiSarı; mavi rengi nötralize eder, soluk tene sahip olanların, mavi renk tonundaki göz altı halkalarını kapatır.
Turuncu; kahverengi rengini nötralize eder, orta-koyu ten rengine sahip olanların, koyu renkli göz altı halkalarını ve koyu renkli cilt lekelerini kapatır.
Mor; sarı rengini nötralize eder, donuk ve sarı renk tonuna sahip olan bölgeleri daha canlı hale getirir. Formülü %87'den fazla doğal içeriğe sahiptir. Parfüm içermez!
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