Yves Rocher bitkisel kozmetik laboratuvarlarının yeni renk düzenleyici kapatıcısı ile tanışın

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İçeriğindeki yumuşatıcı pamuk yağı ile zenginleştirilmiş, krem yapıya sahip 4 farklı renk düzenleyici kapatıcının formülü, en hassas ciltler için de uygundur. Yeşil renk; kırmızı rengi nötralize eder, tüm kızarıklık belirtilerini (sivilce, yanaklarda kızarıklık, küçük kılcal damarlar) kapatır.

Sarı; mavi rengi nötralize eder, soluk tene sahip olanların, mavi renk tonundaki göz altı halkalarını kapatır.

Turuncu; kahverengi rengini nötralize eder, orta-koyu ten rengine sahip olanların, koyu renkli göz altı halkalarını ve koyu renkli cilt lekelerini kapatır.

Mor; sarı rengini nötralize eder, donuk ve sarı renk tonuna sahip olan bölgeleri daha canlı hale getirir. Formülü %87'den fazla doğal içeriğe sahiptir. Parfüm içermez!

