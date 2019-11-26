Zara, Jo Malone işbirliğini açıkladı

Zara bugün, Jo Malone ile yaptığı işbirliğini açıkladı. Yaratıcı ortaklık bir yıldan uzun süre önce, Zara'nın dünyanın en sevilen kokularından bazılarını üretmiş olan kadınlarla, bu koleksiyon üzerinde çalışmasıyla başladı. Hem Zara hem de Jo detaylara verdikleri önem, hikaye anlatımlarının gücü ve pazara benzersiz ve heyecan verici ürünler getirmekle tanınıyorlar.

Bu projeyi şekillendiren enerji, Zara'nın yarattığı ve dünya çapında sevilen moda koleksiyonlarının geçmişi, bugünü ve geleceğinden alındı. Zara'nın projeyle ilgili yorumları şöyle: “Jo Malone CBE kokular aracılığıyla hikaye anlatma becerisiyle herkesçe tanınan biri. Burada Zara ekibiyle çalışıyor ve bu özel kokuları yaratmak için şirketin moda koleksiyonlarından ilham alıyor. Bu küresel iş birliği konusunda çok heyecanlıyız ve müşterilerimizle paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.”

Jo Loves'ın Kurucusu Jo Malone CBE'nin yorumları ise şöyle: “Bu inanılmaz yaratıcılık ve iş birliği serüveninde Zara'ya katılmaktan zevk duyuyorum. İlk koleksiyonumuz hem Zara hem de Jo Loves markalarının küresel mirasından faydalanıyor ve benim uzun yıllardır sevdiğim malzemelerden oluşuyor. Her koku, hikayesini benzersiz bir şekilde aktarabilmesi için bir kişilik ve bir sesle işlendi. Umarım hayal gücü ve sanatçılıkla yüklü bu ilk koleksiyonu seversiniz.”

Zara, Jo Malone koleksiyonu, Vetiver Pamplemousse, Waterlily Tea Dress, Ebony Wood, Amalf Sunray, Tuberose Noir, Fleur D'Oranger, Fleur De Patchouli, Bohemian Bluebells adında sekiz kokudan oluşuyor.