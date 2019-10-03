Zara’dan yeni mağaza

Ünlü marka Zara, yeni amiral mağazasını Cevahir’de açtı. Mağazanın iç mekanı, merkez noktası alt katta bulunan ve zemin kata kadar yükselen bir yelpaze görünümünde yapılandırıldı. Yürüyen merdiven ile geçilen iki kat arasındaki alanda, tavandan aşağı doğru akan ve LED kafesleri sayesinde dijital bir heykel görünümü kazanan büyük bir holografik ekran bulunuyor.

Organik şekiller ve akan eğriler serisi üzerine başarılı şekilde odaklanan mimari proje zanaat, kumaş ve ilkel malzemelerin dünyasına olan bağlılığı gösteriyor. Bu estetik görünüm, dikkat çekici biçimde kıvrımlı olan mağaza vitrinleri boyunca devam ediyor.

Yeni mağaza, Inditex'in en sıkı yeşil bina standartlarına uygun şekilde düzenlenmiş. Grubun çevresel stratejisi ve taahhütleri doğrultusunda geleneksel bir mağazaya kıyasla sırasıyla yüzde 20 ve yüzde 40 oranında elektrik ve su tasarrufu sağlıyor.