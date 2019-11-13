Zen Pırlanta’nın yeni yüzleri Bergüzar Korel ve Halit Ergenç oldu

Zen Pırlanta, ünlü sanatçılar Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’i marka yüzü olarak duyurdu. Yer aldıkları dizi ve filmlerle milyonların gönlüne taht kuran çift, bir marka için ilk kez bir araya geldi.

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, ilk kez bir marka için bir araya geldi ve Zen Pırlanta’nın marka yüzü oldu. “İçimden Geldi” temalı reklam filmleri ile başlayan işbirliğinin tanıtımı ise dün akşam özel bir davetle yapıldı. Serinin ilk filmi, Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş ve Başkan Yardımcısı Şükran Güzeliş'in ev sahipliğinde, Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in yanı sıra iş insanları, sanat dünyasından ünlüler ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin katılımıyla Rahmi M. Koç Müzesi'nde gerçekleşen özel bir davette gösterildi.

Gecenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş, “Zen Pırlanta olarak iletişime ve sürekliliğine önem veren bir markayız. Bugüne kadar ünlü bir isimle iş birliğimiz olmadı. Bu yolda ilerlemeye karar verdiğimizde, öncelikle mağazalarımız ve bayilerimiz aracılığıyla müşterilerimizin önerilerini aldık. Böylelikle hem ülkemizde hem de yurtdışında milyonlarca seveni olan çok değerli sanatçılarımız Bergüzar Korel ve Halit Ergenç ile çalışmaya karar verdik. Bağlılığın ve aşkın simgesi pırlantayı bu güzel çiftten daha iyi anlatacak biri olmadığını düşünüyorum. Kendileriyle güzel bir yolculuğa başladık; projemizin başarılı olacağına yürekten inanıyorum” dedi.

Bergüzar Korel de gecede konuşma yaptı ve “Proje bize ulaştığında öncelikle Güzeliş Ailesi ile tanıştık, ofislerini, üretim bölümlerini gezdik, marka ile ilgili daha detaylı bilgi sahibi olduk. Uzun sohbetler ettik, samimiyetlerini ve aile sıcaklıklarını gördük. Senaryolar ise adeta bizi anlatıyordu, biz de özel günleri beklemeden içimizden geldiği anda hediye alırız. Ortaya çıkan filmler de markayı olduğu kadar bizi de yansıttığı için çok içimize sindi” dedi.

Halit Ergenç ise şöyle konuştu: “Sevginin sadece özel günlerde değil, içinizden gelen her anda ifade edilmesi gerektiğine inanıyorum. Zen Pırlanta'nın iletişim yolunun da bunun üzerine kurulmuş olması bizi proje ile bütünleştiren önemli bir nokta oldu.”