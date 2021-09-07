Echoes’dan “Gourmet” serisi

El yapımı mumlar üretmek amacı ile 2019 yılında Echoes Candle & Scent Lab tarafından kurulan Echoes yeni bir koleksiyon hazırladı.

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Standart boyut

Doğal soya ve balmumu karışımı, ahşap veya kağıt iplikli pamuk fitil seçeneklerine sahip el yapımı mumlar üreten Echoes 5 yeni kokudan oluşan yeni bir seri geliştirdi.

Yeni koleksiyonunda, vanilya, çikolata, narenciye kokularından faydalanan Echoes

mor kalıplarda ürünlerini tüketicilerin beğenisine sundu.

Bomonti'deki atölyesinde kendi markasının yanısıra birçok ünlü marka ve şahıs için de üretim yapan firmanın, 6 farklı koleksiyon altında 27 farklı koku seçeneği bulunuyor.