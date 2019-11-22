Ev dekorasyonunda 2020 trendi

2020 özellikle ev dekorasyonunda ‘Maksimalist’ bir yıl olacak. Geniş mekanlar, cesur renkler, iddialı çizgiler ve ihtişamlı bir görünüm ile bambaşka bir yaşam alanı vaat eden maksimalist tarz, 2020 ev dekorasyon trendine damga vuracak.

Yüksek Mimar Emel Balcı, maksimalist trendinin detaylarını verdi: “Yıllardır ön planda olan sadelik, bu yıl itibariyle yerini daha kalabalık ama aynı zamanda konforlu alanlara bırakıyor. Maksimalist dekorasyon her eşyanın daha büyük ve daha görkemli olanını tercih ediyor.”

2020 yılında yaşam alanlarımızın geçtiğimiz yıllara göre çok daha renkli ve cesur olacağını söyleyen Balcı “Az fazladır mottosuyla yola çıkan minimalizm akımına karşı ortaya çıkan, ‘Az Sıkıcıdır’ mottosuyla hareket eden maksimalist dekorasyon tarzının yeni yılda mekanların gözdesi olacağını dile getirdi.

Duygulara hitap eden cüretkar tasarımların ön planda olacağı bir yılın bizi beklediğini ifaden Balcı şunları söyledi: “Geçtiğimiz seneler içerisinde insanlar evlerindeki ve hayatlarındaki tüm fazlalıklardan kurtulma yoluna gitti. Sade, temiz, az renkli, cümbüşten uzak tasarımlar hayatımıza girdi. Ancak bu sene yeni bir akım olan maksimalizm mekanlarımızda boş alan bırakmayacak. Maksimalist bir dekorasyon mutlaka dramatik, duygulara hitap eden ve cüretkar olmalıdır. Büyük boyutlu tablolar bu akımda duvarlarımızı süsleyecek.”

Maksimalizm dekorasyon trendini uygulayabilmek için ‘geniş hacimli mekanların olması gerekmez mi?' sorusunun akıllara gelebileceğini ifade eden Emel Balcı,

“Büyük avizeler, geniş kanepeler, büyük orta sehpa ve duvarlarda devasa tablolar… Tabii bu noktada bir soru işareti uyanıyor akıllarda; bütün bunlar için mekanın hacminin de büyük olması gerekmez mi? Çok doğru. Fakat alanı nasıl değerlendirdiğiniz önemli. ‘Touching’ trendi ile dar bir alanda büyük ve görkemli bir avize ve bir sehpayı öne çıkarabilirsiniz. Ya da geniş bir kanepe ile duvarda büyük tablolar kullanabilirsiniz. Üstelik kırım döküm olmadan ve uygun maliyetle” dedi.