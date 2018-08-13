Güneş enerjisiyle tasarruf zamanı!

Evinizle ilgili elektrik, ısıtma ve soğutma faturalarından kurtulurken bir yandan temiz enerji kullanmak isterseniz, güneş enerjisi tam size göre. Bütün bu avantajları elde etmek için tek tapmanız gereken ise5 kWh’lik bir güneş enerjisi elektrik üretim sistemine sahip olmak.

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Sürdürülebilir ve bağımsız

2050 yılında dünya nüfusunun şimdikinden altı kat (9 milyar), buna karşılık enerji ihtiyacının ise 140 kat fazla (28 milyar kWh) olacağı öngörülüyor. Kullandığımız enerji kaynaklarının her geçen gün azalması nedeniyle farklı enerjilere yönelmek gerekiyor. Tam bu noktada da devreye, sürdürülebilir ve bağımsız bir enerji kaynağı sunan güneş giriyor. Güneş açısından avantajlı olan Türkiye'nin her bölgesinde güneşten enerji üretmek mümkün… Bu enerji kaynağını ısıtma-soğutma, sıcak su ve elektrik ihtiyacı için rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Ürettiğiniz enerjiyi tüketin

Güneş enerjisinin sağlayacağı avantajı sayılarla ifade etmek gerekirse: İzolasyonu yapılmış 100 metrekare büyüklüğündeki bir ev yılda 14 bin kWh enerjiye ihtiyaç duyar. Bu enerjinin 10.500 kWh/yıl kısmı ısıtma-soğutma, 1.680 kWh/yıl kısmı sıcak su, 1.800 kWh/yıl kısmı ise aydınlatma ve elektrikli ev aletlerinde tüketilir. Bu açıdan bakıldığında, ortalama saatlik 5 kWh'lik bir güneş enerjisi elektrik üretim sistemiyle bir yıllık enerji ihtiyacının tamamı karşılanabilir. Ayrıca bu şekilde çevreye zarar vermeden, dışa bağımlı olmadan kendi enerjinizi üretip tüketebilirsiniz.

Yılda 7 bin TL tasarruf

Güneş enerjisiyle sıcak su ve elektrik üreterek bir evin ihtiyacı olan enerjinin tamamında yıllık yaklaşık 7 bin TL tasarruf sağlanabiliyor. Hatta bu sistem, ihtiyaç fazlası bir üretim yapacak şekilde tasarlandığında gelir elde etmek bile mümkün. Güneş enerjisi sistemiyle ısı sağlarken, aynı anda hem ısı hem elektrik üretilebilir ve bu yatırımı 6-7 yılda amorti edebilirsiniz. Bu sistemde ayrıca eskisi gibi çatıda görüntü kirliliği de oluşmuyor.

Firma seçimi önemli

Güneş enerjisi sistemlerinin 30-40 yıl enerji üretmeye uygun uzun ömürlü sistemler. Bu sistemlerle ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar ise şöyle:

“Güneş enerjisi sistemi satın alırken uluslararası geçerliliği olan kalite sertifikaları talep edilmeli.

Çatıda problem çıkaracak merdiven altı ürünler değil garantili, servisli ulusal markaların ürünleri tercih edilmeli.

Ayrıca tüketici ihtiyacını net olarak bilmeli ve ona göre güneş enerjisi ile sadece su ısıtma değil aynı zamanda bir evi ısıtmayı, soğutmayı, aydınlatmayı projelendirebilecek mühendislik ekibi olan firmalarla görüşmeli ve satın alma öncesi planladığı güneş enerjisi sisteminin simülasyonunu ve amorti süresi hesaplarını net olarak görmeli.”