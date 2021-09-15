Hava bitkisi (air plant) nedir, evde hava bitkisi nasıl yetiştirilir?

Hava bitkisi toprak ile değil hava ile büyüdüğü için neredeyse başka bir dünyaya ait gibi görünen çok şık ve büyüleyici bitkilerdir. Son birkaç yılda oldukça popüler hale gelen bu sarkıt bitki büyümek için diğer ev bitkilerinin çoğundan biraz farklıdır. Bu bitkiyi mekanlarımıza nasıl yerleştireceğimizden bakımı sırasında nelere dikkat etmek gerektiğine kadar birkaç bilgiyi paylaşmak isteriz.

Ayça ÇERKEZOĞLU

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Hava bitkisi nedir?

Hava bitkileri (tillandsia) epifitlerdir, yani doğada diğer bitkiler üzerinde, özellikle de ağaç dallarında büyürler. Yüzlerce tür ve çeşitte hava bitkisi vardır. Genellikle merkezden büyüyen rozet, kayış veya ince üçgen şeklinde yapraklara sahiptirler. Gümüş yaprakları olanlar kuraklığa en dayanıklı olanlardır; daha yeşil türler daha hızlı kurur. Mercan yaprakları olabilen tillandsia maxima gibi renkli türler de bulabilirsiniz. Çoğu tür de çekici, boru veya huni şeklinde çiçekler üretir.

Hava bitkisi bakımında nelere dikkat etmelisiniz?

Toprak eksikliği sizi korkutmasın, neye ihtiyaçları olduğunu öğrendikten sonra hava bitkilerinin bakımı aslında kolaydır. Hava bitkisinin diğer tüm iç mekan bitkileri gibi belirli bir miktarda su, ışık ve ayrıca doğru sıcaklığa ihtiyacı vardır. Bir hava bitkisi çiçeklendiğinde sağlıklı olduğunu anlayabilirsiniz. Çiçeği kuruduğunda koparın, böylelikle daha fazla çiçek açmaya ve büyümeye devam edecektir.

Hava bitkisi nasıl sulanır?

Hava bitkilerinin diğer bitkiler gibi sarmaşık kökler yerine hangi yüzeyde olursa olsun onu tutmaya yardımcı olacak birkaç kısa ip kökleri vardır. Güney ABD, Meksika, Orta ve Güney Amerika’daki doğal yaşam alanlarında, hava bitkileri yüksek nem ve bol yağış ile rahat ederler. Evinizde ise haftada bir kez sulamanız gerekir.

Sulamak için bitkilerinizi lavaboya veya küçük bir kavanoza koyun. Yarım saat kadar ıslanmalarına izin verin, sonra bir havlu üzerinde ters çevirmeden önce biraz su boşaltmaları için hafifçe sallayın. Kuruduklarında, yeniden yerine asabilirsiniz. Ayrıca, özellikle evlerimizdeki nemin daha düşük olduğu kış aylarında, taze görünmelerini sağlamak için gün aşırı buhara maruz bırakmanız da öneriliyor.

Hava bitkisi ne kadar ışığa ihtiyaç duyar?

Hava bitkileri doğrudan gelen güneş ışığından uzak tutulmalıdır. Doğal ortamlarında birçok hava bitkisi ağaçların gölgeliklerinde büyümeyi sever. Onları güneş ışınlarından uzak fakat aydınlık bir yere koymak gerekir. Tillandsia cyanea veya tillandsia lindenii gibi birkaç tür yarı gölgeyi veya daha az yoğun sabah güneş ışığını kaldırabilir. Ek olarak hava bitkileri sıcak havayı sever, bu yüzden bitkilerinizi 45 dereceden daha soğuk olan yerlerde büyütmemeye özen gösterin, çünkü soğuk alanlarda yaşamaları zordur.





Dekor önerileri

Hava bitkileri tek başlarına veya birkaç çeşidi bir arada sergileyebileceğiniz gruplar halinde harika görünürler. Son yılların modası teraryumlara yerleştirebilirsiniz örneğin. Teraryuma sabitlemek için biraz sıcak tutkal veya yarı saydam misina kullanabilirsiniz. Tillandsia türleri, aynı koşullardan hoşlandıkları için orkide dalında da yetiştirilebilir. Bunları asmak için özel olarak yapılmış cam veya plastik küreler de bulabilirsiniz. Tillandsia aeranthos gibi rengarenk yaprakları olan ve “pembe hava bitkisi” olarak da adlandırılan çeşitler için renk tonlarını tamamlayan veya kontrast oluşturan bir kap da bitkinizi şık kılacaktır.

Toprakta büyümeleri gerekmediğinden bu sevimli bitkiler hayal edebileceğiniz herhangi bir şekilde sergilenebilir. Bir hava bitkisi çelengi yapabilirsiniz, direkt güneş almayan bir pencere önüne fanusta asılı sergileyebilirsiniz ya da teraryum içine küçük bir dünya yaratırken kullanabilirsiniz. Kısacası bu topraksız bitkileri fazla çaba harcamadan büyütebilir ve dekor olarak da birçok şekilde konumlayabilirsiniz.

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