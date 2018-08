Şölen sofralarına şık dokunuşlar

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

YAZ ESİNTİSİ

Midye desenli sofra takımlarından balık formundaki tabaklara markalar 2018 yazında yazın enerjisini taşıyan pek çok tasarıma imza atıyor. Bu objeleri kullanarak masanızda sıcacık bir atmosfer yaratabilirsiniz.

CAM VE ÇİÇEK

Cam objeler, her türlü sunuma zarafet katan detaylar arasında yer alıyor. Özellikle misafirlerinize sunmak istediğiniz çikolata, şeker gibi atıştırmalıklar için bu tür tasarımları tercih edebilirsiniz. Çiçek ise şölen sofralarının olmazsa olmazları arasında… Beyaz ağırlıklı sofralara mor çiçek dokunuşları yaparak şık bir masa yaratabilirsiniz.

AHŞAPTAN VAZGEÇEMEYENLERE

Her konuda tercihini doğallıktan yana kullananlar, sevdiklerini konuk ettikleri masalar hazırlarken ahşap malzemeden üretilmiş ürünler kullanıyorlar. Hemen hemen her markanın koleksiyonların yer verdiği ahşap tasarımlar özellikle her konuda sadelikten yana olanlara hitap ediyor.

ÇATAL-BIÇAK ÖNEMLİ

Yemek masasında oturacak olanlar, hem gözlerine hitap eden hem de konfor sağlayan çatal-bıçak takımlarını kullanmak isterler. Tıpkı bu örnekte olduğu gibi, şıklığı ve konforu aynı üründe görmek çoğu zaman mümkün…

TRENDLERE KULAK VER

Kıyafetten mutfak ürünlerine, ev tekstilinden dekoratif objelere günümüzde palmiye deseni pek çok alanda karşımıza çıkıyor. Siz de sevimli tabaklar aracılığıyla bu trendi masanıza taşıyabilirsiniz. Renk ise sofraya enerji katan bir diğer unsur. Tıpkı bu tabaklarda olduğu gibi…