Yeni yıla özel dekorasyon trendleri

2019 yılının dekorasyon trendleri arasında doğallık yine ön planda olacak. Geçmiş sezondan kadife, ahşap-metal karşımı gibi unsurlar da yeni yılda kendini hissettirecek…

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-Başta sandalye, masa ve yatak başı olmak üzere pek çok üründe doğal ahşap malzemeyi tercih edebilirsiniz.

-Mobilya satın alırken tasarımlar arasında konforlu ve ergonomik olanları tercih edin.

-Ahşap mobilyalara eşlik edecek en trend renklerden biri de İndigo mavisi. Özellikle kadife kumaşta çok güzel duran mavi onları yeni sezonda adından sıkça söz ettirecek. Kullanıldığı her ortama sakinleştirici bir hava da katan bu renk, özellikle huzur arayanlara hitap edecek.

-Metal ve ahşabın bir arada kullanıldığı mobilya tasarımlarını, bulunduğunuz ortama modern bir hava katmak için kullanabilirsiniz. Özellikle orta sehpada bu iki malzemeyi kullanmak ortamı farklılaştırabilir.

-Bakır ve bronz tonlar da 2019'un olmazsa olmazları arasında. Bu sene de sıkça kullanılan bu iki detay, perde askılarından banyo armatürlerine ve dekoratif eşyalara farklı alanlarda yer alabilir.

-Kullanıldıkları her ortamda enerjik bir dokunuş yaratan floral desenler, koltuk kumaşlarından duvar kağıtlarına, perdelerden halılara pek çok noktada göze çarpacak. 2019'da salonunuzun ya da oturma odanızın sadece bir kısmını çiçek bahçesine dönüştürerek çok farklı bir hava yaratabilirsiniz.

-2019'un favori renkleri arasında renkleri mavi, zümrüt yeşili, antrasit gri, hardal sarısı ön plana çıkacak.