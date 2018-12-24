2019’a şimdiden ‘merhaba’ dediler

Banu Birkan, büyük bir parti organize etti ve dostlarıyla yeni yıl coşkusunu yaşadı.

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Her sene bir büyük davet veren Banu Birkan, 2019 için de dostlarıyla bir araya geldi. Karaköy'deki No More'da verilen partide Banu Birkan'ın iş ve cemiyet hayatından dostlarını DJ Murat Tokuz'un müziği ve Seçil Gür'ün sahnesi eğlendirdi.

Davete Ozan-Başak Balaban, Levent Kızıl, Cem-Hülya Kalyoncu, Sinan-Melda Kosif, Cihan-Hale Kosif, Süleyman Kosif, Burak-Melis Hatipoğlu, Sarp-Eda Evliyagil, Nuri-Dicle İpek Öztaşkın, Çiğdem Kayalı, Güliz Onursal, Mustafa-Dilek Toner, Selçuk-Evin Tümay, Ali Başman, Prof. Doktor Banu Coşar gibi isimler katıldı.