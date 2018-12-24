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2019’a şimdiden ‘merhaba’ dediler
2019’a şimdiden ‘merhaba’ dediler
Banu Birkan, büyük bir parti organize etti ve dostlarıyla yeni yıl coşkusunu yaşadı.
Exclusive 24 Aralık 2018 - 15:13

Her sene bir büyük davet veren Banu Birkan, 2019 için de dostlarıyla bir araya geldi. Karaköy'deki No More'da verilen partide Banu Birkan'ın iş ve cemiyet hayatından dostlarını DJ Murat Tokuz'un müziği ve Seçil Gür'ün sahnesi eğlendirdi.

Davete Ozan-Başak Balaban, Levent Kızıl, Cem-Hülya Kalyoncu, Sinan-Melda Kosif, Cihan-Hale Kosif, Süleyman Kosif, Burak-Melis Hatipoğlu, Sarp-Eda Evliyagil, Nuri-Dicle İpek Öztaşkın, Çiğdem Kayalı, Güliz Onursal, Mustafa-Dilek Toner, Selçuk-Evin Tümay, Ali Başman, Prof. Doktor Banu Coşar gibi isimler katıldı.

gizem-kurbanoglu-levent-kizil

Gizem Kurbanoğlu ve Levent Kızıl

jale-tolga-cinisli

Jale-Tolga Cinisli

nuri-dicle-ipek-oztaskin

Nuri Dicle ve İpek Öztaşkın

sinan-melda-kosif

Sinan-Melda Kosif

suleyman-kosif

Süleyman Kosif

cigdem-kayali-arzu-pavlova-viktoria-pakhomova-julia-chekhlan

Soldan sağa: Çiğdem Kayalı, Arzu Pavlova, Viktoria Pakhomova ve Julia Chekhlan

ipek-selcuk-evin-tumay

Soldan sağa: İpek Tümay, Selçuk Tümay ve Evin Tümay

dodo

Doğan Çakıt

merve-salvatori-guliz-onursal

Merve Salvatori ve Güliz Onursal

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