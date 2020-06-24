Acun Ilıcalı, Sercan ve Nisa konusuna son noktayı koydu!

Survivor 2020'de final zamanı yaklaştıkça adadaki gerginlik ve karşılıklı sert açıklamalar da dozunu artırıyor. Adaya damga vuran son tartışma Sercan ve Nisa arasındaki 'intikam' polemiği oldu. Konuyla ilgili sessizliğini bozan Acun Ilıcalı dikkat çekici açıklamalar yaptı.

İlk başlarda aralarında bir yakınlaşma olduğu sezilen ve ardı ardına gelen bölümlerde adada bir aşk filizlendiğine dair haberlere konu olan Sercan ve Nisa arasında ekran karşısındakiler bir ilişki başlamasını beklerken Nisa, Sercan’a ‘Seni abi olarak görüyorum’ demiş ve ilişkiyi başlamadan bitirmişti.

Nisa’nın bu açıklaması sonrasında herkes bu ilişkinin başlamadan bittiğini düşünürken Sercan’ın eleme adayı olarak genç kızı göstermesi ve Nisa’nın da bu hareketi bir ‘intikam’ olarak yorumlaması kafaları karıştırdı.

Survivor’da yaşanan son gelişmelerin konuşulduğu Survivor Panorama’da canlı yayına Acun Ilıcalı katıldı ve Sercan ile Nisa arasındaki gerilim hakkında önemli detaylar aktardı.

Ilıcalı,”Söylenecek tek bir şey var, prodüksiyon olarak uzatmak istemediğimiz bir konu. Konuyu kapadık ama ilerki dönemde bununla ilgili bir tansiyon yükselmesi başladı. Tekrar gündeme geldi. Bizle uzaktan yakından alakası yok. Bizden vermememiz beklenmesin. Bazı konularda mümkün olduğu kadar yarışmacılarımızı koruyoruz ve her şeyi yansıtmıyoruz. Orada konu Nisa’nın Sercan’a karşı ‘İntikam alıyor’ demesi. Bir şekilde tansiyon yükselmiş. Bana kalırsa Sercan’ın Nisa’yı eleme adayı gösterme nedeni tatmin edici değildi. Bu sebepten tatmin olmayınca Nisa ‘İntikam alıyor’ dedi. İkisinin de konuşmalarının yüzde 70’ini yayınlamıyoruz. İkisi de bizim için çok değerli bir yarışmacı. Bizim şu anki düşüncemiz, ortada buğulu bir durum var. Seyircinin takdiri her şey” ifadelerini kullandı.