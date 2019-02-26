Ahmet Güneştekin için hazırlanan Işığın Mitolojisi belgeseli, ilk kez gösterildi

Batman'dan çıkıp dünyaya hitap eden ressamımız Ahmet Güneştekin'i anlatan Işığın Mitolojisi belgeseli için hafta sonu Batman'daydım. Kentin belediyesi ve valiliği tarafından organize edilen gala, usta ressamımızın sanat yolculuğunu anlatıyordu. Galanın Batman'da yapılması oldukça anlamlıydı. Zira, Güneştekin Batmanlı bir sanatçı. Sanatını şekillendiren hikayeler de bu coğrafyada yaşanmış. Nasıl olmasın? Yakın zamanda sular altında kalması beklenen Hasankeyf'i görünce, insanın bir şey üretmemesi imkansız.



Güneştekin ve bizi Batman'da TED Koleji'nin öğrencileri karşıladı. Çocukların müzikal ziyafetinin ardından usta ressamımızla Hasankeyf'i gezdik. Güneştekin, ilk sergisini buradaki kale girişinde bulunan mağarada açtığını söyledi. Hasankeyf'e ayrı bir değer verdiğini belirten Güneştekin, “Bu mağarada açtığım sergiyi unutmam mümkün değil” derken geçmişe de yolculuk yaptı.



Biz de Güneştekin ile beraber onun sanat serüvenine hem ilk kez gösterilen belgeselle, hem de onu etkileyen coğrafyadaki zenginliklerle eşlik ettik.



Bu arada belirtmeden geçmeyeyim. Yakın zamanda sular altında kalacak olan Hasankeyf'i son kez görmenin hem mutluluğunu hem de hüznünü bir arada yaşadım. Bölge suların altında kaldıktan sonra da doğal bir güzellik olarak turistleri ağırlamaya devam edecek.



Çevreyi oldukça temiz tutmak için çalışan belediye görevlilerinden öğrendim ki, bundan sonra bambaşka bir Hasankeyf ile karşılaşacağız.

