Ahmet Güneştekin ile Yaşar Kemal’in şaşırtan benzerliği
Ünlü ressamımız Ahmet Güneştekin ile Türk edebiyatının çınarı Yaşar Kemal, baba-oğul gibiydi. Güneştekin, 2015’te kaybettiğimiz Yaşar Kemal’i her fırsatta anmayı sürdürüyor.
Güneştekin, geçtiğimiz Babalar Günü’nde de babasının yanı sıra Yaşar Kemal’i de yad etmişti.
Güneştekin’in sosyal medyadan bugün paylaştığı fotoğraflar ise büyük ilgi gördü. İkiliyi görenler, “Gerçek baba-oğul olsalardı bu kadar benzerlerdi” yorumunu yaptı.
İşte, o fotoğraflar….