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Ailesi istemedi o aşkına sahip çıktı! Evlendi
Ailesi istemedi o aşkına sahip çıktı! Evlendi
Oyuncu Ceyda Ateş, uzun süredir ilişki yaşadığı Buğra Toplusoy ile Miami'de dünyaevine girdi.
Exclusive 12 Ekim 2018 - 22:33

31 yaşındaki oyuncu Ceyda Ateş 5.5 yıllık sevgilisi Buğra Toplusoy ile Miami'deki evlerinde gerçekleşen törenle evlendi.

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GENÇ ÇİFT KÖPEKLERİNİ DE SÜSLEDİ

Ceyda Ateş ile Buğra Toplusoy, bu mutlu günlerinde köpeklerini de gelin ve damat kıyafetiyle süsledi.

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BABASI İLE ARASI AÇILMIŞTI

Aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Ceyda Ateş'le ilişkisi yüzünden babası Turgut Toplusoy ile arası açılan Buğra Toplusoy, yaklaşık 5 yıl önce babasına rest çekip Amerika'ya yerleşmişti. Bu süre zarfında ailesiyle gerginlik yaşayan ve babasıyla hiç konuşmayan Buğra Toplusoy, sevgilisi Ceyda Ateş'le de ayrılık noktasına gelmişti. Aralarındaki buzları eriten ve Miami'de birlikte yaşayan sevgililer, 5.5 yıllık ilişkilerini evlilik ile taçlandırdılar.

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Son güncelleme: 22:41 - 12.10.2018

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