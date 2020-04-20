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Annesini kaybeden Caroline Koç acısını sosyal medyadan paylaştı
Annesini kaybeden Caroline Koç acısını sosyal medyadan paylaştı
Annesi Marianne Graud'u corona virüsü nedeniyle kaybeden ünlü iş insanı Caroline Koç, acısını günler sonra sosyal medyada paylaştı.
Ünal DEMİRKAYA
Exclusive 20 Nisan 2020 - 11:40

Rahmetli iş insanı Mustafa Koç’un eşi Caroline Koç, geçtiğimiz günlerde corona virüsüne yakalanan annesinin vefatıyla sarsıldı.


Dört yıl önce Alzheimar'a yakalanan Caroline Koç'un annesi Marianne Graud, İzmir'in en köklü Levantenlerinden birisiydi. Vefat haberini Caroline Hanım'ın ABD'de yaşayan kızı Aylin Koç duyurmuştu.


‘HER ZAMAN KALBİMDE’

Caroline Hanım, günler sonra acısını sosyal medya hesabından paylaştı. Annesinin fotoğraflarını paylaşan Caroline Hanım, bir fotoğrafa “Her zaman kalbimde, her yerde benimle” notunu yazdı.

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