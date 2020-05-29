‘Güvenli Alışveriş Protokolü’ ünlü isimlerin rol aldığı reklam filmiyle duyurdu

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada hızlı bir şekilde yayılan corona virüsü ülkemizde de hayatı olumsuz etkiledi. Türkiye’de corona virüsü normalleşme adımları kapsamında 1 Haziran'dan sonrası önemli bir tarih olarak ön plana çıkıyor. Durum böyle oluncada AVM'ler de virüse karşı önlem aldı.

Tüm dünyada pandemi haline gelen corona virüsü sebebiyle, ülkemizde Nisan aynın başında beri hayatın normal akışında olan birçok şey yapılamıyordu. Restoranlar ve kafeler kapanmış, iller arasında seyahat özel izne tabi tutulmuştu.

Corona virüsü ile ilgili verilerin gün geçtikçe iyileşmesi sonrası 1 Haziran tarihinde birçok normalleşme adımı hayata geçirilecek. Bu dönemde AVM’lerde misafirleri için hijyenik ortamlar sağlamayı hedefliyor.

ÜNLÜ İSİMLER REKLAM FİLMİNDE ROL ALDI



Misafirlerin ve çalışanların sağlığına öncelik veren İstinyePark, küresel salgın ile mücadele sürecinde toplumsal bilinci geliştirmek amacıyla uygulamaya koyduğu Güvenli Alışveriş Protokolü'nü ünlü isimlerin rol aldığı reklam filmiyle duyurdu.

İstinyePark yönetimi tarafından hazırlanan yeni reklam filminde, Suzan Toplusoy, Ahu Orakçıoğlu, Nusret gibi ünlü isimlerin yanı sıra Cem Boyner, Mustafa Taviloğlu, Abdullah Kiğılı gibi perakende dünyasının önde gelen iş insanları da rol aldı.