Aylin Koç ve sevgilisi Dilan Gerede aralarındaki mesafeye yenik düştü

2016 yılında kalp krizi sonucu hayata gözlerini yuman saygın iş insanı Mustafa Koç'un kızı Aylin Koç bir süredir oyuncu Bennu Gerede ile fotoğraf sanatçısı Koray Erkaya'nın evliliklerinden olan oğulları Dilan Gerede ile aşk yaşıyordu. İkilinin yakın çevresinden öğrendiğim bilgiye göre bu aşk bitti.

2016 yılında kaybettiğimiz iş dünyasının sevilen simalarından merhum Mustafa Koç’un Londra’da yaşayan kızı Aylin Koç, bir süredir Bennu Gerede’nin oğlu Dilan’la birlikteydi. Çift geçtiğimiz gün sosyal medyadan birbirleriyle olan fotoğraflarını kaldırdı. Ben de bu durumu görünce ilk olarak ikilinin yakınlarıyla konuştum. Duyduklarıma göre İstanbul’da yaşayan Dilan, sık sık ABD’ye uçuyor. Aylin’de Londra’da eğitim hayatını sürdürüyor. İkinin ilişkilerini aralarındaki uzun mesafe yıpratmış Birbirlerine yeteri kadar zaman ayıramayan Aylin ve Dilan da bu durumun sonucu olarak ayrılık kararı almış. Ayrılığın nedeni olarak genç şarkıcı Aleyna Tilki gösterilmiş güya, Aylin Koç’un Aleyna’yı kıskandığı iddia edilmiş. Lakin benim bildiğim Aleyna Tilki ve Dilan Gerede, çok samimi arkadaşlar. Aralarında duygusal bir şey olması imkansız.

